Giovedì 11 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tamberi JacobsViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, l'odio tra Putin e Zelensky è imperscrutabile
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, l'odio tra Putin e Zelensky è imperscrutabile

Trump, l'odio tra Putin e Zelensky è imperscrutabile

'Probabilmente dovrò convincerli a incontrarsi'

'Probabilmente dovrò convincerli a incontrarsi'

'Probabilmente dovrò convincerli a incontrarsi'

L'odio tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è imperscrutabile: lo ha detto Donald Trump ai reporter. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto a proposito di un possibile incontro fra i due: "Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro", ha detto ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata