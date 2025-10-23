Trump, 'Israele non farà nulla in Cisgiordania'

"Israele non farà nulla in Cisgiordania, non abbiate timore": lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca rispondendo alla domanda di una reporter francese se il voto della Knesset per la sovranità su quel territorio fosse una sfida nei suoi confronti. Poco prima aveva detto alla giornalista che non si capiva la sua domanda e le aveva chiesto da dove venisse. "Sono francese", ha risposto lei. "Bellissimo accento, ma non si capisce nulla", ha replicato lui.