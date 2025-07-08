Trump: 'Invieremo altre armi all'Ucraina per difendersi'

Giovedì 9 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
8 lug 2025
Il presidente Usa: 'Deluso da Putin, doveva fermare la guerra'

"Invieremo altre armi difensive: dobbiamo farlo, devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente": lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo ai cronisti a una domanda sugli aiuti all'Ucraina, durante la cena alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

"Non sono affatto contento" del presidente russo Vladimir Putin, ha ribadito poi Trump. "Io ho la capacità" di fermare una guerra e "francamente sono deluso" che lo zar invece "non si sia fermato", ha spiegato il presidente Usa.

