Trump: 'Invieremo altre armi all'Ucraina per difendersi'

"Invieremo altre armi difensive: dobbiamo farlo, devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente": lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo ai cronisti a una domanda sugli aiuti all'Ucraina, durante la cena alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

"Non sono affatto contento" del presidente russo Vladimir Putin, ha ribadito poi Trump. "Io ho la capacità" di fermare una guerra e "francamente sono deluso" che lo zar invece "non si sia fermato", ha spiegato il presidente Usa.