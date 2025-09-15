Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago

Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Con l'ordine il presidente dispone l'invio della guardia nazionale e dell'FBI a Memphis. "Probabilmente dopo andremo a Chicago", ha detto Trump dalla Studio Ovale, sottolineando che una persona ha più chance di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico. "Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago. Renderemo Memphis di nuovo sicura", ha messo in evidenza Trump osservando come a Memphis la criminalità calerà così come è calata a Washington.

