Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago

Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Con l'ordine il presidente dispone l'invio della guardia nazionale e dell'FBI a Memphis. "Probabilmente dopo andremo a Chicago", ha detto Trump dalla Studio Ovale, sottolineando che una persona ha più chance di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico. "Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago. Renderemo Memphis di nuovo sicura", ha messo in evidenza Trump osservando come a Memphis la criminalità calerà così come è calata a Washington.