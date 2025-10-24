Venerdì 24 Ottobre 2025

Trump interrompe colloqui commerciali con il Canada
24 ott 2025
Trump interrompe colloqui commerciali con il Canada

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato erroneamente l'ex presidente Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. "A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati", ha scritto Trump sul suo social network Truth. (ANSA-AFP).

