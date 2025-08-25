Domenica 24 Agosto 2025

Gabriele Canè
Trump, incontrerò Kim Jong Un prima o poi, presto Xi

Donald Trump ha detto che incontrerà Kim Jong-un "prima o poi" parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di ricevere il presidente sudcoreano.

Ha poi annunciato che potrebbe recarsi in Cina entro al fine dell'anno e ha invitato il presidente sudcoreano Lee a viaggiare con lui. "Risparmiamo energia", ha scherzato il tycoon.

"Ho parlato di recente con Xi Jinping e andrò presto in Cina", ha aggiunto il presidente americano affermando, inoltre, che "permetteremo" agli studenti cinesi di entrare negli Stati Uniti.

Xi JinpingDonald Trump