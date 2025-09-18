Giovedì 18 Settembre 2025
18 set 2025
Trump, in disaccordo con Starmer su riconoscere Palestina

Donald Trump afferma di essere "in disaccordo" con il premier britannico Starmer sul riconoscimento palestinese. Sul riconoscimento britannico annunciato per settembre all'Onu dello Stato di Palestina "non sono d'accordo" con il premier Keir Starmer, "è uno dei nostri pochi motivi di divergenza". Lo ha detto il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Starmer a Chequers.

Trump ha insistito che ora la priorità è ottenere "l'immediata liberazione degli ostaggi", sostenendo che "Israele vuole questo". Ha poi accusato Hamas di essere "brutale". Starmer ha invece puntato sull'impegno comune con gli Usa per "la pace", definendo "intollerabile" la situazione nella Striscia di Gaza.

GazaDonald Trump