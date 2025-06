Alla domanda su quale effetto l'attacco di Israele potra' avere sui mercati, Donald Trump ha detto al Wsj di pensare che "in definitiva, sara' un'ottima cosa per il mercato, perché l'Iran non avrà un'arma nucleare. Sara' un'ottima cosa per il mercato, dovrebbe essere la cosa più importante di sempre per il mercato. L'Iran non avrà un'arma nucleare che rappresenta una grande minaccia per l'umanità".