Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni ArgentinaTest missile BurevestnikSospetti ladri LouvreAzzurra BarbutoUsa-Venezuela
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, il test del missile russo 'non è appropriato'
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, il test del missile russo 'non è appropriato'

Trump, il test del missile russo 'non è appropriato'

'Putin dovrebbe fermare la guerra che è arrivata al quarto anno'

'Putin dovrebbe fermare la guerra che è arrivata al quarto anno'

'Putin dovrebbe fermare la guerra che è arrivata al quarto anno'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". "Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata