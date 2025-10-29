Mercoledì 29 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
29 ott 2025
Trump: 'Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio'

'Israele dovrebbe reagire se i suoi soldati venissero uccisi'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "nulla" metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbe reagire" se i suoi soldati venissero uccisi. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. "Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire", ha detto Trump ai giornalisti sull'Air Force One.

