Trump, 'ho riparlato con Putin, buona conversazione'

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
25 ago 2025
'Putin e Zelensky dovrebbero incontrarsi'

Donald Trump ha detto di aver riparlato con Vladimir Putin dopo il colloquio di lunedì scorso. "Si ci ho parlato di nuovo", ha detto rispondendo ad una domanda della stampa nello studio Ovale. "Abbiamo avuto una buona conversazione, tutte le nostre conversazioni sono buone", ha aggiunto il presidente americano.

Il presidente americano ha poi insistito: "Putin e Zelensky dovrebbero incontrarsi", ha detto rispondendo ai reporter nello studio Ovale, avvisando che "potrebbero esserci conseguenze" se non lo fanno. "Vediamo cosa succede in una o due settimane, a quel punto interverro'", ha spiegato. Il tycoon ha comunque riconosciuto che "sta a Putin e Zelensky incontrarsi", "dipende da loro, non da noi".

