Trump, 'ho diritto agli attacchi personali contro Harris'

"Penso di aver diritto agli attacchi personali": lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa nel suo resort a Bedminster, rispondendo ad una domanda dei reporter sugli inviti della sua campagna e dei suoi alleati a non attaccare Kamala Harris personalmente ma politicamente. "Io ho diritto ad attaccare Kamala Harris, lei mi ha definito `bizzarroï e io non ho molto rispetto per lei, non ho rispetto per la sua intelligenza", ha detto.