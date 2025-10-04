Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeFac simile Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, 'ho detto a Netanyahu: è la tua occasione per vincere'
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, 'ho detto a Netanyahu: è la tua occasione per vincere'

Trump, 'ho detto a Netanyahu: è la tua occasione per vincere'

Lo ha riferito lo stesso presidente a Channel 12

Lo ha riferito lo stesso presidente a Channel 12

Lo ha riferito lo stesso presidente a Channel 12

In un'intervista esclusiva a Channel 12, Donald Trump ha riferito di aver detto al premier israeliano: "Bibi, questa è la tua occasione per vincere". Il presidente americano ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. "Siamo vicini a un accordo. Bibi è favorevole, Hamas ha fatto un grande passo, vogliono concluderlo." Riguardo alla telefonata con Netanyahu, Trump ha dichiarato: "Lui era d'accordo. Con me bisogna essere d'accordo."

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald TrumpHamas