Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Ultima ora
25 ott 2025
25 ott 2025
Trump, 'Hamas restituisca i corpi degli ostaggi'

'Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore. Chance pace eterna'

'Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore. Chance pace eterna'

'Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore. Chance pace eterna'

"Abbiamo una pace forte in Medio Oriente e credo ci siano chance che possa essere eterna. Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coinvolti" nella pace "agiranno. Alcuni dei corpi sono difficili da raggiungere ma altri possono essere restituiti ora ma per qualche ragione non lo sono". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la mancata restituzione "forse è legata con il disarmo. Quando ho detto che 'tutte le parti saranno trattate in modo giusto' intendevo se rispettano i loro obblighi. Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore. Seguirò".

