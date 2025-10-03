Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Trump, 'Hamas pare pronta alla pace, Israele fermi le bombe'
3 ott 2025
3 ott 2025
Trump, 'Hamas pare pronta alla pace, Israele fermi le bombe'

Deve farlo immediatamente perché si possano liberare gli ostaggi

Deve farlo immediatamente perché si possano liberare gli ostaggi

Deve farlo immediatamente perché si possano liberare gli ostaggi

"Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve immediatamente fermare i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. Siamo già in discussione sui dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della pace tanto attesa in Medio Oriente." Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

© Riproduzione riservata

