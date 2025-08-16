Trump ha informato leader Ue e Zelensky sul vertice con Putin

Il presidente Usa, Donald Trump, ha informato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i leader dell'Unione europea, fra cui Giorgia Meloni, dei risultati del vertice avito con il presidente russo, Vladimir Putin, in Alaska. Lo hanno dichiarato il portavoce della Commissione Ue e la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La "lunga telefonata" di Trump, durata oltre un'ora, è stata fatta a bordo dell'Air Force One, nel viaggio di ritorno del presidente americano da Anchorage.

Zelensky, da parte sua, ha confermato il colloqui, diccendo che vedrà Trump lunedì a Washington. Trump è sbarcato a Washington alle 02.45 ora locale (le 08.45 italiane) senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Alla riunione di 'debrief' con Trump hanno partecipato, oltre alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, la numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, il finlandese Alexander Stubb, il polacco Karol Nawrocki, il primo ministro britannico, Keir Starmer, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff.

All'incontro successivo a livello europeo, che è ancora in corso, stanno partecipando oltre a von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, Meloni, Macron, Merz, Stubb, il primo ministro polacco Tusk, Starmer e Rutte.