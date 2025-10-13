Trump, Gaza Riviera? non so, per ora è devastata

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
13 ott 2025
'E' come un cantiere di demolizione ma migliorerà'

"È devastato, è come un cantiere di demolizione. Bisogna sbarazzarsi di quello che c'è lì": Così Donald Trump ha risposto a bordo dell'Air Force One ai giornalisti riferendosi agli edifici danneggiati e rasi al suolo a Gaza. Alla domanda se il progetto Gaza Riviera è ancora in piedi, ha affermato di non sapere se ciò "sarebbe stato possibile per un po'". Quando gli è stato chiesto come sarebbe stata Gaza tra un anno, Trump ha aggiunto, come riporta Sky News: "Un anno è molto veloce, ma col passare degli anni la situazione sarà molto bella".

