8 ago 2025
8 ago 2025
Trump, fra Russia e Ucraina ci sarà qualche scambio di territori

Uno scambio di territori sarebbe parte di un possibile accordo fra Russia e Ucraina. Lo ha lasciato intendere Donald Trump. "Ci stiamo pensando, ma in realtà stiamo cercando di recuperare qualcosa e di scambiare qualcosa. È complicato. Ma ne riavremo un po'. Ne scambieremo alcuni. Ci saranno alcuni scambi di territori per il miglioramento di entrambi", ha spiegato Trump.

La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe essere risolta presto, ha poi aggiunto: "Il mio istinto mi dice che abbiamo una possibilità", ha messo in evidenza Trump.

