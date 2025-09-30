Martedì 30 Settembre 2025

30 set 2025
Trump firma dazi su mobili e legname, dal 10% al 25%

Donald Trump ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su vari prodotti in legno, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti, con il rischio di aumentare i costi per la costruzione di abitazioni e l'arredamento. Il tycoon ha dichiarato che gli Usa inizieranno ad applicare un dazio del 10% sul legno tenero e sulle travi importate, utilizzati in un'ampia gamma di materiali da costruzione. Dazio del 25% su mobili da cucina, bagni e mobili in legno imbottiti. Le tariffe saranno in vigore il 14 ottobre. Il primo gennaio, Trump aumenterà il dazio sui mobili da cucina al 50% e sui mobili imbottiti al 30%.

