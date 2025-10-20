Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraAffitti breviBtp ValoreFurto LouvreGaza
Acquista il giornale
Ultima oraTrump firma accordo con premier Australia su terre rare
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump firma accordo con premier Australia su terre rare

Trump firma accordo con premier Australia su terre rare

Presidente Usa, 'procede veloce iter sottomarini a Australia'

Presidente Usa, 'procede veloce iter sottomarini a Australia'

Presidente Usa, 'procede veloce iter sottomarini a Australia'

"Firmiamo un accordo sui minerali critici e le terre rare con l'Australia, che e' stato negoziato negli ultimi 4-5 mesi": lo ha detto Donald Trump nell' incontro allo studio Ovale col premier australiano Anthony Albanese, aggiungendo che in agenda ci sono anche dazi, sottomarini, equipaggiamento militare. L'accordo, firmato nella cabinet room, consente agli Usa di avere più margine di manovra con Pechino, dopo la stretta cinese sul settore. L'iter per i sottomarini americani a Canberra nell'ambito dell'accordo Aukus, l'alleanza Usa-Gb-Australia in chiave anti cinese, "procederà rapidamente", ha detto Trump.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump