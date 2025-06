Trump, 'fate l'accordo a Gaza, riportate indietro ostaggi'

"FATE L'ACCORDO A GAZA. RIPORTATE INDIETRO GLI OSTAGGI!!!" Lo scrive su Truth Donald Trump. Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una nuova dichiarazione del presidente Usa per fare pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinché concluda l'accordo di cessate il fuoco, del quale venerdì il tycoon ha previsto la sigla "entro una settimana". Nelle scorse ore, Trump è tornato a chiedere l'annullamento del processo contro Bibi sottolineando che "in questo momento sta negoziando un accordo con Hamas, che includerà la restituzione degli ostaggi".