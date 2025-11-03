Domenica 2 Novembre 2025

E l'Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Trump evoca truppe Usa o raid aerei in Nigeria
3 nov 2025
Trump evoca truppe Usa o raid aerei in Nigeria

'Per fermare l'uccisione di numerosi cristiani'

'Per fermare l'uccisione di numerosi cristiani'

'Per fermare l'uccisione di numerosi cristiani'

L'esercito americano potrebbe schierare truppe in Nigeria o effettuare attacchi aerei per fermare l'uccisione di un gran numero di cristiani nel paese africano. Lo ha detto Donald Trump. Alla domanda se prevedesse truppe di terra o attacchi aerei in Nigeria, il presidente ha risposto: "potrebbe essere. Voglio dire, altre cose. Ne prevedo molte. Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria... Stanno uccidendo i cristiani e li stanno uccidendo in gran numero. Non permetteremo che ciò accada".

