Il rompicapo del centrodestra
Ultima oraTrump evoca revoca licenza contro tv che considera ostili
25 ago 2025
Trump evoca revoca licenza contro tv che considera ostili

Nel mirino Abc e Nbc, 'minaccia per la nostra democrazia'

Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili e evoca la revoca delle licenze per alcune di esse. "Nonostante un'altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale - scrive su Truth - le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me. Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del partito democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!".

