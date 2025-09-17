Trump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita

La visita di Stato nel Regno Unito è "uno dei più grandi onori della mia vita". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando durante la cena di Stato a Windsor. Il presidente americano ha dichiarato che lui e la moglie Melania sono entrambi "profondamente grati" al re e alla regina per averli ospitati al castello di Windsor e che è stato un "privilegio unico" essere il primo presidente americano ad essere accolto nel Regno Unito per una visita di Stato, per ben due volte.
Ultima oraTrump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita