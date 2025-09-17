Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita

Trump, 'essere qui uno dei più grandi onori della mia vita

'Privilegio unico'

'Privilegio unico'

'Privilegio unico'

La visita di Stato nel Regno Unito è "uno dei più grandi onori della mia vita". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando durante la cena di Stato a Windsor. Il presidente americano ha dichiarato che lui e la moglie Melania sono entrambi "profondamente grati" al re e alla regina per averli ospitati al castello di Windsor e che è stato un "privilegio unico" essere il primo presidente americano ad essere accolto nel Regno Unito per una visita di Stato, per ben due volte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata