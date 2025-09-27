Sabato 27 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuFlotillaAerei Nato RussiaSequestro VittoriaTale e Quale showMondiali volley 2025
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai
27 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai

Trump, entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai

'Negoziati produttivi con i partner mediorientali'

'Negoziati produttivi con i partner mediorientali'

'Negoziati produttivi con i partner mediorientali'

"Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive con la comunità mediorientale riguardo a Gaza. Sono in corso intensi negoziati da quattro giorni e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo". Lo ha scritto Donald Trump su Truth. "Tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Netanyahu. C'è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima. Dobbiamo liberare gli ostaggi e ottenere una pace permanente e duratura!".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas