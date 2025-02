Trump e Putin: nessun ruolo per l'Europa nelle trattative sull'Ucraina, dice il Cremlino

Donald Trump e Vladimir Putin non hanno discusso di una partecipazione degli europei alle trattative sull'Ucraina, e se vogliono un ruolo, i Paesi della Ue farebbero meglio a parlarne con il presidente americano. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Le questioni europee non sono state in alcun modo affrontate nella conversazione di ieri" e "gli europei dovranno probabilmente parlare con Washington per chiedere un posto" al tavolo delle trattative, ha affermato Peskov in un'intervista alla televisione di Stato ripresa dall'agenzia Tass.