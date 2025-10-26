Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Trump è in Malesia, prima tappa del tour asiatico

Sarà al summit Asean, poi firma della pace Thailandia-Cambogia

Il presidente statunitense Donald Trump è appena sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud dei prossimi giorni. Oggi Trump, come ha annunciato lui stesso, presiederà anche la cerimonia della firma dell'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia e firmerà un accordo commerciale con la Malesia, che ospita il vertice Asean.

