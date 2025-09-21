Trump è arrivato allo State Farm Stadium per Kirk

Donald Trump è arrivato allo State Farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk. Sul palco si stanno avvicendando amici e colleghi dell'attivista.

"Abbiamo costruito lo show negli ultimi otto anni, passo dopo passo. E' stato una sofferenza fare lo show la scorsa settimana, ma sapevamo che era quello che Charlie avrebbe voluto", ha detto Andrew Kolvet, il produttore esecutivo di 'The Charlie Kirk Show'. "Leggeva tutte le email che il pubblico gli mandava. Il pubblico era la sua stella popolare. Sapeva avere un'arma segreta: era il suo pubblico che rispettava e amava"; ha ricordato Kolvet.