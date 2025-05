Il presidente Usa Donald Trump è appena arrivato a Riad in Arabia Saudita per una missione nella regione mediorientale. Un tappeto viola è stato steso sotto l'Air Force One dal quale è sceso il tycoon, accolto dal principe ereditario del Paese Mohammed bin Salman. Si tratta del suo primo importante viaggio diplomatico all'estero del secondo mandato e comprenderà anche visite in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.