Domani Donald Trump ed Elon Musk terranno una conferenza stampa alle 13.30 ora locale, le 19.30 in Italia. "Domani alle 13:30 terrò una conferenza stampa con Elon Musk allo Studio Ovale. Sarà il suo ultimo giorno, ma non proprio, perché sarà sempre con noi e ci aiuterà in ogni momento. Elon è fantastico!", ha annunciato il presidente americano su Truth.