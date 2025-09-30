Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, devo mettere insieme Putin e Zelensky
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, devo mettere insieme Putin e Zelensky

Trump, devo mettere insieme Putin e Zelensky

'Debolezza di Biden ha aperto la strada' all'invasione Ucraina

'Debolezza di Biden ha aperto la strada' all'invasione Ucraina

'Debolezza di Biden ha aperto la strada' all'invasione Ucraina

Parlando ai generali riuniti al Pentagono, Donald Trump ha ribadito la sua volontà di mettere insieme Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo risolvere la questione con il presidente Putin e Zelensky. Dobbiamo riunirli e farla finita", ha proseguito. "L'unico modo per farlo è attraverso la forza. Voglio dire, se fossimo deboli, non risponderebbero nemmeno alla mia telefonata", ha aggiunto, sostenendo che la debolezza di Biden "ha aperto la strada" a Putin per invadere l'Ucraina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata