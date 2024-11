Trump, 'dazi al 25% al Messico se non ferma i migranti'

In un comizio a Raleigh, North Carolina, Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 25% sull'export del Messico se non ferma il traffico di illegali e droga negli Usa. "Se non fermano questo assalto di criminali e droga nel nostro Paese, imporrò immediatamente una tariffa del 25% su tutto ciò che inviano negli Stati Uniti d'America", ha detto, sottolineando ai suoi fan che erano i primi a cui lo diceva. Poco prima aveva accusato che "molte delle persone" che hanno attraversato il confine sono "assassini".