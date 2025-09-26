Venerdì 26 Settembre 2025

Raffaele Marmo
26 set 2025
Trump, dazi al 100% su farmaceutici di marca o brevettati

'A meno che azienda non stia costruendo negli Usa'

A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth, precisando che "la costruzione sarà definita come un cantiere in fase di avvio e/o di costruzione. Pertanto, non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è iniziata".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump