Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue

Il presidente statunitense Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi.

Inoltre, il presidente ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. "Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti", quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, "pagheranno, che sia il 15% o il 20%", ha detto Trump in un'intervista a Nbc.

Trump ha aggiunto che lunedì farà una "dichiarazione importante" sulla Russia. Il presidente ha ribadito di essere "deluso" da Mosca: "ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane". Trump ha inoltre affermato di attendersi che il Senato approvi il provvedimento che prevede sanzioni più dure alla Russia.