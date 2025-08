Trump, dai dazi possibile dividendo per i meno abbienti

Donald Trump ha detto che le "centinaia di miliardi di dollari" generati dai dazi serviranno a ridurre il debito pubblico ma ha ipotizzato anche una "distribuzione o un dividendo per i cittadini del nostro Paese, direi per le persone a medio e basso reddito".

Quanto alla riduzione del debito, ha osservato, "avremmo dovuto farlo molti anni fa, e io l'ho fatto durante il mio primo mandato con la Cina. Non siamo riusciti a fare il resto a causa del Covid. E non si poteva davvero andare in Francia, Spagna e Italia e dire, 'sapete, iniziamo a parlare di dazi', ma la Cina ci avrebbe fatto guadagnare centinaia di miliardi di dollari in dazi. Di nuovo, è che Biden ha rovinato tutto".