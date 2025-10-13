Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
13 ott 2025
Trump, crudeltà 7 ottobre ha colpito cuore dell'umanità

'Prendiamo due impegni: mai dimenticare e mai più'

"La crudeltà del 7 ottobre ha colpito al cuore l'umanità stessa. Gli Stati Uniti d'America hanno pianto insieme a voi e hanno pianto i propri cittadini che sono stati uccisi in modo così brutale. A tutte le famiglie le cui vite sono state cambiate per sempre dalle atrocità di quel giorno e a tutto il popolo di Israele, sappiate che l'America si unisce a voi in questi due voti eterni: Non dimenticare mai e mai più". Così Donald Trump nel suo discorso alla Knesset negli estratti diffusi dalla Casa Bianca.

