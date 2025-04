Trump critica Harvard: "Università da barzelletta, stop ai fondi federali"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice che Harvard è un'università "da barzelletta" che non merita finanziamenti federali. "Harvard non può più essere considerata un luogo di studio dignitoso e non dovrebbe essere inclusa in nessuna lista delle migliori università o college del mondo", ha affermato Trump sulla sua piattaforma social Truth. "Harvard è una barzelletta, insegna odio e stupidità e non dovrebbe più ricevere fondi federali", ha scritto.