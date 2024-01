Trump critica, "Biden è il caos, non io"

"Il caos è Joe Biden, non io", ha dichiarato Donald Trump in un'intervista a Fox News in Iowa, facendo riferimento a una sua precedente affermazione in cui minacciava "il caos" nel caso in cui non ottenesse l'immunità nel processo federale contro di lui per le interferenze nelle elezioni del 2020. "Penso che i mercati crolleranno se non vincerò le elezioni", ha aggiunto. "L'economia versa in una situazione terribile, ma la Borsa sta salendo perché sono in vantaggio su Joe Biden in tutti i sondaggi", ha attaccato l'ex presidente.