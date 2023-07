Trump contro DeSantis in Iowa, 'sono avanti in tutti i sondaggi'

Donald Trump ha attaccato il rivale repubblicano Ron DeSantis elencando, dal palco di Des Moines, tutti i sondaggi che lo danno in vantaggio sul governatore della Florida. Parlando ad un maxi evento del Grand old party in Iowa, il tycoon ha letto alcuni dati e poi ha provocato De Santis, sbagliando appositamente il suo nome, sostenendo che sarebbe pericoloso "correre il rischio di vederlo correre contro Biden" perché, secondo i dati, perderebbe.