Trump conferma Powell alla guida della Fed fino al 2026, nonostante le critiche

Donald Trump ha dichiarato in un'intervista a Nbc che non rimuoverà Jerome Powell dalla carica di presidente della Fed prima della scadenza del suo mandato, prevista per maggio 2026, definendo il banchiere centrale una persona "completamente rigida" e ripetendo gli appelli alla Fed ad abbassare i tassi di interesse. Trump ha affermato che Powell non è un suo fan, ma si aspetta che la Fed abbassi i tassi di interesse a un certo punto. "Beh, dovrebbe abbassarli. E a un certo punto lo farà. Preferirebbe di no perché non è un mio fan", ha detto, sostenendo di non piacere a Powell perché lo ritiene una persona totalmente rigida e incapace.

Alla domanda se avrebbe rimosso Powell prima della fine del suo mandato come presidente nel 2026, Trump ha rilasciato la sua smentita più decisa, dicendo: "No, no, no... perché dovrei farlo? Potrò sostituire quella persona tra poco tempo".