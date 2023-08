Trump conferma, giovedì andrò al tribunale di Atlanta

Donald Trump ha confermato che si recherà giovedì ad Atlanta per comparire per la prima volta in tribunale per il processo per i suoi presunti tentativi di ribaltare le elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. "Giovedì andrò ad Atlanta - ha scritto l'ex presidente sul suo social, Truth - per essere ARRESTATO da un procuratore di ESTREMA SINISTRA". Trump ha tempo fino alle 12 di venerdì per presentarsi alla prigione del tribunale della Contea di Fulton. I legali di Trump e il giudice si sono già accordati per una cauzione di 200mila dollari e severe restrizioni per il tycoon nei contatti con testimoni e co-imputati.