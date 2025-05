Donald Trump lascia intendere che non parteciperà ad eventuali colloqui con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a Ginevra. "Doveva avvenire settimane fa, ora non vedo il motivo", ha dichiarato il presidente americano nello Studio Ovale ribadendo di "non essere contento" della Russia. "Non permetteremo che missili vengano lanciati sulle città", ha detto.