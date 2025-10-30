Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraTrump, 'Cina avvierà processo d'acquisto di energia Usa'
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump, 'Cina avvierà processo d'acquisto di energia Usa'

Trump, 'Cina avvierà processo d'acquisto di energia Usa'

Su Truth: 'Possibile transizione su larga scala dall'Alaska'

Su Truth: 'Possibile transizione su larga scala dall'Alaska'

Su Truth: 'Possibile transizione su larga scala dall'Alaska'

Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha affermato su Truth che la Cina ha accettato di avviare il processo di acquisto di energia dagli Stati Uniti. "La Cina ha inoltre concordato - scrive il tycoon - di avviare il processo di acquisto di energia Usa. Potrebbe infatti aver luogo una transazione su larga scala per l'acquisto di petrolio e gas dal Grande Stato dell'Alaska. Chris Wright, Doug Burgum e i nostri rispettivi team energetici si incontreranno per valutare se sia possibile raggiungere un accordo energetico".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump