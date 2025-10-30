Trump, 'Cina avvierà processo d'acquisto di energia Usa'

Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha affermato su Truth che la Cina ha accettato di avviare il processo di acquisto di energia dagli Stati Uniti. "La Cina ha inoltre concordato - scrive il tycoon - di avviare il processo di acquisto di energia Usa. Potrebbe infatti aver luogo una transazione su larga scala per l'acquisto di petrolio e gas dal Grande Stato dell'Alaska. Chris Wright, Doug Burgum e i nostri rispettivi team energetici si incontreranno per valutare se sia possibile raggiungere un accordo energetico".