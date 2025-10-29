Mercoledì 29 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Guerra alla droga
29 ott 2025
Trump: ci sarà una soluzione anche alla guerra in Ucraina

Il presidente americano Donald Trump ha nuovamente espresso fiducia nella risoluzione della guerra in Ucraina, riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Intervenendo al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) nella città sudcoreana di Gyeongju, Trump ha ribadito di essere riuscito a risolvere un totale di otto conflitti. "L'unico che non ho affrontato - ha detto - è quello tra Russia e Ucraina. Ma anche quello verrà risolto. Pensavo che sarebbe stato facile, grazie al mio rapporto con il presidente" russo Vladimir "Putin: si è rivelato invece un po' diverso, ma credo che verrà risolto. Chi avrebbe mai pensato che avremmo creato la pace in Medio Oriente ma non ottenuto quella tra la Russia e l'Ucraina? Perché la pace in Medio Oriente era irrealizzabile", ha aggiunto Trump.

Mosca afferma che le difese aeree hanno intercettato e distrutto almeno 100 droni ucraini stanotte sulle regioni russe, di cui 46 su quella di Bryansk. Lo riporta la Tass, citando il Ministero della Difesa russo.

