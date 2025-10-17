Venerdì 17 Ottobre 2025

17 ott 2025
Trump chiede alla Corte suprema ok per i soldati in Illinois

L'amministrazione di Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere una sentenza di un tribunale di grado inferiore e consentire al presidente di dispiegare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois. Lo riferisce il Washington Post. Ieri una corte d'appello federale ne ha confermato la sospensione a Chicago e dintorni.

L'amministrazione, nelle ultime settimane, ha schierato truppe in diverse città a Portland, Washington, Los Angeles e Chicago provocando ricorsi legali da parte di funzionari locali e statali ma è la prima volta che chiede alla Corte Suprema di pronunciarsi sulla questione.

