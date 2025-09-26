Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Ultima oraTrump chiede a Microsoft di licenziare Lisa Monaco
26 set 2025
Trump chiede a Microsoft di licenziare Lisa Monaco

Ex procuratrice cui aveva revocato accesso a dossier riservati

Ex procuratrice cui aveva revocato accesso a dossier riservati

Ex procuratrice cui aveva revocato accesso a dossier riservati

Donald Trump ha chiesto a Microsoft di licenziare l'ex procuratrice Lisa Monaco, alla quale a febbraio il presidente ha revocato le autorizzazioni ad accedere ai dossier riservati perchè da lui considerata uno degli artefici- assieme a Joe Biden e Merrick Garland - della caccia alla streghe a suo danno. "E' stata assunta come presidente degli affari globali di Microsoft, in un ruolo di altissimo livello con accesso a Informazioni altamente sensibili. Che Monaco abbia un simile accesso è inaccettabile. È una minaccia per la sicurezza nazionale e ritengo che Microsoft dovrebbe immediatamente licenziarla".

