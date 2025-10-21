Martedì 21 Ottobre 2025

'Trump chiede a Giustizia 230 mln per cause contro di lui'

Nyt: 'Caso senza precedenti nella storia Usa'

Donald Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Lo riferiscono fonti informate al New York Times.

La situazione non ha eguali nella storia americana poiché Trump è stato indagato ma poi ha vinto le elezioni, prendendo il controllo proprio di quell'amministrazione governo che ora deve esaminare la sua richiesta.

Il primo ricorso è stato presentato dal presidente quando era ancora un candidato nel 2023 contro le indagini sul Russigate, il secondo nel 2024 e riguarda, tra gli altri casi, il raid dell'Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago.

