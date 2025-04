Trump centralizza il controllo su assunzioni e licenziamenti federali

L'amministrazione Trump si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell'Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge. Lo scrive il Wsj, dimostrando in base a documenti che i funzionari di alto livello saranno valutati in base alla loro "fedele amministrazione della legge e delle politiche del presidente", secondo due promemoria del direttore ad interim dell'ufficio del personale, Chuck Ezell. Le agenzie federali sono invitate ad adottare il nuovo piano entro l'inizio dell'anno fiscale 2026.