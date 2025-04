Trump blocca briefing al Pentagono per Elon Musk su Cina dopo scoop

Fu Donald Trump in persona a far annullare il briefing top secret ad Elon Musk sulla Cina al Pentagono, dopo lo scoop del New York Times. Lo rivela Axios. "Che cazzo ci fa Elon lì? Assicuratevi che non ci vada", avrebbe detto un Trump infuriato, secondo un alto dirigente citato da Axios. "Il presidente ama ancora molto Elon, ma ci sono delle linee rosse", ha precisato la stessa fonte. "Elon ha molti affari in Cina e ha buoni rapporti lì, e questo briefing non era la cosa giusta". Trump aveva anche affermato che non avrebbe permesso conflitti di interesse con Musk, sebbene i critici mettano in dubbio la sua sincerità.