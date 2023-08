Trump, Biden ha chiesto alla giustizia di accusarmi

"Non è colpa mia se il mio avversario politico nel partito democratico, il 'corrotto' Joe Biden, ha detto al suo procuratore generale di accusare il principale (di gran lunga!) candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti, io, con tutti i crimini possibili così da costringerlo a spendere tutti i soldi per la difesa". E' l'attacco di Donald Trump in un post sul suo social media Truth nel giorno della sua comparizione in tribunale a Washington. "I democratici non vogliono correre contro di me altrimenti non avrebbero avviato questa strumentalizzazione senza precedenti della giustizia", ha tuonato il tycoon.